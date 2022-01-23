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Önce darbetti sonra uçurumdan attı! Yaralı kadının imdadına AFAD yetişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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Önce darbetti sonra uçurumdan attı! Yaralı kadının imdadına AFAD yetişti

Son dakika haberi... Osmaniye'de darbedilip uçuruma atılan kadının yardımına AFAD ekipleri koştu. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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