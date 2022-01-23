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Son dakika: Valilikten İstanbul için kar uyarısı! "Fırtına, don ve buzlanma"

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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Son dakika: Valilikten İstanbul için kar uyarısı! Fırtına, don ve buzlanma

Son dakika... Twitter'dan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 3 gün boyunca sürecek kar yağışı ile ilgili vatandaşları uyardı ve, "Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olalım" dedi.

SON DAKİKA: Twitter adresinden paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluları kar yağışı için uyardı.

Vali Yerlikaya, "Meteorolojik verilere göre İstanbul'da kar yağışı 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olalım. Hava durumunu anlık takip eden Meteoroloji Bölge Müdürümüz Ayşe Gemici ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

İstanbul Valiliği ise resmi sitesinden yaptığı açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

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