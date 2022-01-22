Son dakika! İstanbul’da hissedilen deprem! Balıkesir 4.7 ile sallandı! Son depremler listesi...

UZMAN İSİM VATANDAŞLARI UYARDI: BİR SÜRE SOKAKTA KALIN

Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada "Vatandaşlarda ciddi bir korku yarattı bu deprem. Bir süre sokakta kalmalarında fayda var. Ancak bu depremin yıkıcı bir deprem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.