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Son dakika! İstanbul'da hissedilen deprem! Balıkesir 4.7 ile sallandı! Son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Son dakika! İstanbul’da hissedilen deprem! Balıkesir 4.7 ile sallandı! Son depremler listesi...

İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı belirtildi. Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada "Vatandaşlarda ciddi bir korku yarattı bu deprem. Bir süre sokakta kalmalarında fayda var. Ancak bu depremin yıkıcı bir deprem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı belirtildi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

SAAT 22.31'DE MEYDANA GELDİ

Deprem saat 22.31'de yaşanırken depremin derinliği 11.49 kilometre olarak ölçüldü.

UZMAN İSİM VATANDAŞLARI UYARDI: BİR SÜRE SOKAKTA KALIN

Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada "Vatandaşlarda ciddi bir korku yarattı bu deprem. Bir süre sokakta kalmalarında fayda var. Ancak bu depremin yıkıcı bir deprem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında uyardı PROF.DR. ŞÜKRÜ ERSOY A HABER EKRANLARINDA UYARDI

İZMİR ÇEVRESİNE YENİ UYARI

"İzmir'in çevresinden geçen çok sayıda fay hattı var. Sadece ön görülebiliriz var. 7'ye yakın büyüklükte olabileceğini söylebiliriz sadece."

ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz A Haber'e yaptığı açıklamalarda "Yetkili ağızlar bazı artçı depremlerin olabileceğini söyledi. Ama şu an için olumsuz bir ihbar yok." ifadelerini kullandı.

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE: ŞU AN BİR İHBAR YOK

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan A Haber'e yaptığı açıklamalarda "Şu an elimize ulaşan bir ihbar yok. Bazı vatandaşlarımız sokaklarda ve araçlarıyla geziyor." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Deprem başta Dursunbey olmak üzere Balıkesir merkezi ve ilçelerde korkuya sebep oldu.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

EKİPLER BÖLGEDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yaklaşık yarım saat önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu değil. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydan gelen 4,7 büyüklüğünde deprem sonrasında herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Balıkesir çevre illerde saha tarama çalışmalarının devam ettiği, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

SABAH SAATLERİNDE DE BURSA SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 14.13'de Bursa'nın Yenişehir ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Afşar köyünde yerin 7,4 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Bilecik'te de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

İŞTE DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER LİSTESİ

Balıkesir’de 4.7 büyüklüğünde deprem BALIKESİR’DE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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