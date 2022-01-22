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Son dakika: Bursa Valiliğinden 20 cm'lik kar yağışı uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Son dakika: Bursa Valiliğinden 20 cm’lik kar yağışı uyarısı

Son dakika haberleri... Bursa Valiliği vatandaşları pazar günü beklenen kar yağışı ve soğuk havaya karşı uyardı. Açıklamada, "Kent genelinde pazar günü yer yer 20 santimetreye kadar bekleniyor" denildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesi aktarıldı.

Kent genelinde pazar günü yer yer 20 santimetreye kadar beklenen kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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