Son dakika: Bursa Valiliğinden 20 cm’lik kar yağışı uyarısı

Kent genelinde pazar günü yer yer 20 santimetreye kadar beklenen kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.