Buzlanma kazayı getirdi! Bursa'da dere yatağına uçan araçta bir kişi hayatını kaybetti üç kişi yaralandı
Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl çıkışında buzlanma nedeniyle yolda çıkan araç bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay sonraı yaralılar hastaneye sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp dere yatağına yuvarlandı. Sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl çıkışında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü İslam Ömer(35) Yönetimindeki 16 AST 525 plakalı lüks BMW marka otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan lüks BMW marka otomobil dereye yatağına uçtu. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan Nihat Aziz (28), Emre Hüseyin (23) ve Mevlüt Merdali (28) yaralandı.
3 yaralı olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
ARAÇTA SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ
Araçta sıkışarak hayatını kaybeden sürücünün cesedi, İtfaiye ekiplerince çıkarıldı. Cenaze Kestel morguna kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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