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Balıkesir’de 4.7 büyüklüğünde deprem

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Giriş: 22.01.2022 22:51
Güncelleme:22.01.2022 23:11
İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı belirtildi. Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada "Vatandaşlarda ciddi bir korku yarattı bu deprem. Bir süre sokakta kalmalarında fayda var. Ancak bu depremin yıkıcı bir deprem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında uyardı
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