Balıkesir’de 4.7 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı belirtildi. Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada "Vatandaşlarda ciddi bir korku yarattı bu deprem. Bir süre sokakta kalmalarında fayda var. Ancak bu depremin yıkıcı bir deprem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.