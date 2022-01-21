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İGA’nın Artwist 'Artıktan Sanata' projesi çocuklara umut oluyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2022
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İGA’nın Artwist ’Artıktan Sanata’ projesi çocuklara umut oluyor

İGA’nın çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürüttüğü Artwist “Artıktan Sanata” projesinde hayat bulan eserler, katılımın oldukça yüksek olduğu online müzayedenin tamamlanmasıyla beraber sahiplerini buldu. Prof. Rahmi Atalay’ın ürettiği, Emine Erdoğan ve İGA-İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu tarafından son dokunuşları yapılan eserlerden elde edilen 1 milyon 20 bin TL, KAÇUV, TESYEV ve ENEV'e bağışlanıyor.

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