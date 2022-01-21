Sapık doktorun skandalları bitmek bilmiyor! Sedyedeki hastaların çıplak kareleri…
Son dakika haberi! Etek altı görüntüleri çeken sapık cerrahın yeni skandalları ortaya çıktı. Telegram’dan kurduğu "Kuralsızlar Çetesi, Morp ve House Of Gavats Arayış" adlı gruplarda çocukların cinsel istismara uğradığı görüntüleri paylaşan ve bu görüntülerin ticaretini yapan 43 zanlıyla birlikte gözaltına alınan ardından serbest bırakılan doktorun yeni skandalları gün yüzüne çıktı.
Çoklu mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinde kurdukları "Kuralsızlar Çetesi, Morp ve House Of Gavats Arayış" adlı gruplarda çocukların cinsel istismarını içeren görüntüler paylaşıp, 30-40 bin TL'den sattığı iddiasıyla 43 zanlı şahısla beraber gözaltına alınıp mahkeme tarafından serbest bırakılan beyin cerrahı Dr. K.M'nin dijital cihazlarında, hastalara ait sedye üzerinde çıplak halde çekilmiş fotoğraflar da ortaya çıktı.
EŞİ İLE OLAN GÖRÜNTÜLERİ BİLE KAYDETMİŞ
Görev yaptığı şehirden gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen ve emniyet sorgusunda suçlamaları kabul ettiği öğrenilen cerrahın bilgisayarında ayrıca eşi ve başka kadınlarla yaşadığı cinsel birliktelikleri gösteren görüntülerin de bulunduğu öğrenildi.
K.M.'nin, eşi ile iş arkadaşının kendisinden şikâyetçi olmadığı gerekçesiyle mahkemeden adli kontrol ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
SAPIK DOKTOR OLAYI
Telegram'da "Kuralsızlar Çetesi", "Morp" ve "House Of Gavats Arayış" gibi isimlerle gruplar oluşturdukları belirlenen 48 şüphelinin, bu gruplar üzerinden yurt dışından getirdikleri görüntüleri birbirlerine pazarlık usulüyle sattıkları ve paylaştıkları tespit edildi.
İstanbul'un 13 ilçesi ile 22 ilde dün sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gruplara referansla üye kaydettiği belirlenen şüpheliler arasında doktor, polis, uzman çavuş, sözleşmeli er ve esnafların da olduğu tespit edilmişti.
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