Sapık doktorun skandalları bitmek bilmiyor! Sedyedeki hastaların çıplak kareleri…

EŞİ İLE OLAN GÖRÜNTÜLERİ BİLE KAYDETMİŞ

Görev yaptığı şehirden gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen ve emniyet sorgusunda suçlamaları kabul ettiği öğrenilen cerrahın bilgisayarında ayrıca eşi ve başka kadınlarla yaşadığı cinsel birliktelikleri gösteren görüntülerin de bulunduğu öğrenildi.