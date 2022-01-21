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Trafik ışıklarında alev topuna döndü! Beşiktaş'ta korku dolu anlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2022
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Trafik ışıklarında alev topuna döndü! Beşiktaş’ta korku dolu anlar

Beşiktaş Meydan’da trafik ışıklarında duran otomobil alev alev yandı. Motor kısmında çıkan yangın, büyüyerek alev topuna dönüştü. Yer yer patlamaların da yaşandığı yangında ölü ve yaralı bulunmazken otomobil ise küle döndü.

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