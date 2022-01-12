Geleneksel Türk dokumaları dünyaya açılıyor! Emine Erdoğan öncülük etti

EMİNE ERDOĞAN'dAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türkiye Dokuma Atlası sahnesi öncesinde büyükelçiler ve eşleriyle yemekte bir araya gelen Emine Erdoğan, "Kültür"ün kişinin kendisini en rahat ve hızlı tanımladığı değerler bütünü olduğunu söyledi.

Farklı kültürlerin birbirini tanımasının önyargıları azaltacağını belirten Emine Erdoğan, kültürel çeşitliliğe ve farklılığa duyulan saygının önemine işaret ederek, "Biz ve onlar ayırımı yerine insanlığın ortak değerleri etrafında buluşabilmek, farklılıkları doğru tanımlayabilmek esas olandır. Anadolu geçmişiyle, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm inanç ve yaşam tarzlarına yer açan çok kültürlü atmosferiyle bunun için çok güzel bir örnektir. Biz de bu tarihsel zenginlikten besleniyoruz." diye konuştu.