Emine Erdoğan Tekâmül Sürdürülebilir Sanat Sergisi’nin açılışını yaptı





Emine Erdoğan 41 eserin bulunduğu sergi alanını gezdi ve sıfır atık bilinciyle atıklardan üretilen eserler hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan'a, atıktan yapılan kağıt üzerine basılmış Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğrafı ile kendi portresi hediye edildi. Erdoğan daha sonra Kağıthane El Yapımı Kağıt ve Sedef Atölyesi'ni gezdi.

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