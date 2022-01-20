Son dakika: Metrodaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz hakkında istenen ceza belli oldu

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede şüpheli Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.