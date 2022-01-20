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İlk cemre tarihi belli oldu! Cemreler ne zaman düşecek? 2022 cemre havaya ne zaman düşer?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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İlk cemre tarihi belli oldu! Cemreler ne zaman düşecek? 2022 cemre havaya ne zaman düşer?

Cemreler ne zaman düşecek? Ateş, kor ve köz gibi anlamlara gelen cemre düşme olayının bu yıl hangi tarihlerde gerçekleşeceği merak ediliyor. Halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemre ile birlikte havaların ısındığına inanılıyor. Son cemre düşmesi ile birlikte Nevruz Bayramı için hazırlıklar yapılır. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? Cemreler ne zaman düşecek? 2022 cemre havaya ne zaman düşer? İşte cevaplar...

İlk cemre tarihi belli oldu! Cemre düşmesi bu yıl hangi tarihlerde olacak? Nevruz Bayramı'nın habercisi olan son cemre için geri sayım başladı. Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, cemre düşmesi hakkında detayları araştırıyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? Cemreler ne zaman düşecek? 2022 cemre havaya ne zaman düşer? İşte haberin detayları...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Nevruz Bayramı'nın habercisi olarak bilinen üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor.

Son cemre ile beraber artık baharın geldiği kabul ediliyor.

CEMRE DÜŞME OLAYI NEDİR?

Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.

Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.

Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.

YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.

METEOROLOJİK OLARAK YAZIN BAŞLANGICI NE ANLAMA GELİYOR?

Bir yılın dört mevsime bölünmesi için Meteoroloji uzmanları tarafından Gregoryen takvimi kullanılıyor. Buna göre yaz mevsimi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsıyor. 31 Ağustos itibarıyla yaz mevsimi sona eriyor.

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