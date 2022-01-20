İlk cemre tarihi belli oldu! Cemreler ne zaman düşecek? 2022 cemre havaya ne zaman düşer?

İlk cemre tarihi belli oldu! Cemre düşmesi bu yıl hangi tarihlerde olacak? Nevruz Bayramı'nın habercisi olan son cemre için geri sayım başladı. Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, cemre düşmesi hakkında detayları araştırıyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? Cemreler ne zaman düşecek? 2022 cemre havaya ne zaman düşer? İşte haberin detayları...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.