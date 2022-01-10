10 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Metro saldırganına ders gibi karar! 'Kadın polis' iddiası yalan çıktı

Metro saldırganına ders gibi karar! 'Kadın polis' iddiası yalan çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
ABONE OL
Metro saldırganına ders gibi karar! ’Kadın polis’ iddiası yalan çıktı

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekerek dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yılmaz'ın "adliyede kadın bir polis beni dövdü" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekerek dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın "adliyede kadın bir polis beni dövdü" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Birçok suçtan tutuklanan Yılmaz'ın bu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adliyedeki kamera görüntülerini inceledi.

Metro saldırganına ders gibi karar! ’Kadın polis’ iddiası yalan çıktı

YARALAMA YOK

İddia edildiği gibi yaralama eylemin gerçekleşmedi, iddianın soyut bir iddiadan öteye gitmediği ortaya çıktı. Savcılık, 'kasten yaralama' suçundan başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Metro saldırganına ders gibi karar! ’Kadın polis’ iddiası yalan çıktı

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçen yıl Kasım ayında tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip 'silahla tehdit', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanan saldırgan Emrah Yılmaz'ın adliyeye getirildiği sırada orada bulunan kadın bir polisten şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Metro saldırganına ders gibi karar! ’Kadın polis’ iddiası yalan çıktı

Hem suçlu hem güçlü yaptığı savunma ve şikayetin ardından savcılık ise kararını verdi.

Metro saldırganına ders gibi karar! ’Kadın polis’ iddiası yalan çıktı

"BİLETMEK İÇİN YANIMA BIÇAK ALDIM" SAVUNMASI

Türkiye'de geniş yankı bulan olayda saldırgan Emrah Yılmaz, evden çıkarak Ataşehir Ünalan'a gitmek için Maltepe Huzurevi durağından Kadıköy metrosuna bindiğini ve ekmek bıçağını biletmek için gazete kağıdına sararak yanına aldığını öne sürerek, "Cebimde bıçakla metroya bindim. Bostancı durağına geldiğimizde ismini bilmediğim, karşımda oturan bayanın maskesinin aşağıda olduğunu gördüm. Uyardım ama kapatmadı" diyerek tartıştıklarını söyledi.

Metro saldırganına ders gibi karar! ’Kadın polis’ iddiası yalan çıktı

BIÇAĞI ÇEKİP, KORKU SALDI

Karşısında oturan Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Damgacı'nın kendisine tepki gösterdiğini iddia eden Yılmaz, küfür ederek eliNdeki bıçağı kadınlara savurdu. Anne Damgacı ise, "Sesini yükseltince kızım 'Bayana bağırmayın' dedi. Erkek ise bunun üzerine kızımın üzerine yürümeye başladı.

Metro saldırganına ders gibi karar! ’Kadın polis’ iddiası yalan çıktı

Kızıma küfürler yağdırdı ve darp etti, kızım yere düştü. Ben de erkek şahsa engel olmak için önüne geçtim. Bu defa beni kolumdan tutarak savurdu ve yere düştüm' diyerek olayı anlattı. Kızı Senanur Damgacı da, "Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirme zorunda kaldı.

Metro saldırganına ders gibi karar! ’Kadın polis’ iddiası yalan çıktı

Saldırgan şahıs, kadına hakaret ederek söylenmeye başladı. Karşısındaki kadın cevap vermedikçe adam daha fazla üzerine gitmeye başladı. Biz de saldırgan kişiye kadının üzerine gitmemesi konusunda uyardık. Sonrasında olay bize döndü. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü" dedi.

Metro saldırganına ders gibi karar! ’Kadın polis’ iddiası yalan çıktı

"DARP EDİLDİM" SOYUT İDDİASINA TAKİPSİZLİK KARARI

Tüm bu yaşananlardan sonra Emrah Yılmaz metrodan inerek evine gitti. Kısa bir süre sonra da Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'nce gözaltına alınan Yılmaz, Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Tutuklandıktan sonra da avukatı aracılığı ile şikayetçi oldu. 25 Kasım 2021 günü adliyeye getirildiğinde orada bulunan kadın bir polis memurunun kendisini darp ettiğini, kafasını duvara sertçe vurduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Savcılık kamera görüntülerini inceledi. İddia edildiği gibi yaralama eylemin gerçekleşmediğini kaydederek, iddianın soyut olduğunu gözler önüne serdi. 'Kasten yaralama' suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA