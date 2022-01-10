Metro saldırganına ders gibi karar! ’Kadın polis’ iddiası yalan çıktı

Kızıma küfürler yağdırdı ve darp etti, kızım yere düştü. Ben de erkek şahsa engel olmak için önüne geçtim. Bu defa beni kolumdan tutarak savurdu ve yere düştüm' diyerek olayı anlattı. Kızı Senanur Damgacı da, "Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirme zorunda kaldı.