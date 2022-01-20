Açtığı kapıyla scooter kullanan kadına çarpmıştı! Mahkemeden flaş karar
Ümraniye’de, park halindeki aracının kapısını açması sonucu, yanından elektrikli scooter ile geçen İlknur Akkaya’nın kapıya çarpıp düşmesiyle İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Rıza Öndil’in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını talep ederken tutuklu sanık Öndil, ‘Ailem zor durumda, tahliyemi isterim’ dedi. Mahkeme, tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek davayı erteledi.
Ümraniye'de 26 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, hafif ticari araç sürücüsü Rıza Öndil aracının kapısını aniden açınca, caddede elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savrulmuştu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen ve Mehmet Yöndem'in kullandığı İETT otobüsün altında kalarak ezilmişti. Olayda ağır yaralanan Akkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken İETT şoförü Mehmet Yöndem ve hafif ticari aracın sürücüsü Rıza Öndil, adli makamlarca tutuklanmıştı. Savcılığın yürütttüğü soruşturma kapsamındaysa Özdil hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN KATILDI
İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. celsesine tutuklu sanık Rıza Öndil kaldığı cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanırken, müştekiler ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Duruşmada verilen savcılık mütalaasında, olay günü İETT şoförü seyir halindeyken, sanığın park halindeki aracının kapısını aniden açtığı, bu sırada maktulün kullandığı scooter ile açılan araç kapısına aniden çarptığı, sonrasında İETT otobüsünün önüne düştüğü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, sanığın savunmalarında suçlamayı kabul etmediği, gelen bilirkişi raporunda ise İETT şoförünün kusursuz, sanık Rıza Öndil'in ise 1. derece kusurlu olduğu, dosyadaki tüm delliler incelendiğinde sanığın cezalandırılması istendi.
MÜŞTEKİ AVUKATLARINDAN TAHLİYE TALEBİNE TEPKİ
Ayrıca duruşmada Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Rıza Öndil'in tutuklu kaldığı süre değerlendirildiğinde sanığın tahliyesini talep etti. Bunun üzerine müşteki avukatları Evren Ergin Akça ve Robin Baran, beyanlarında savcılık mütalaasına katılmadıklarını vurgulayarak 'Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz' şeklinde konuştu.
'CEZAEVİNDE KALIRSAM EVDEN ÇIKARTACAKLAR'
Tutuklu sanık Rıza Öndil, duruşmada 'Uzun süredir cezaevindeyim. Evimin kirası ödenmediğinden dolayı ev sahibi beni çıkarmak istiyor. Ailem zor durumda kaldı. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum' derken sanık avukatı ise olayın tek kusurunun müvekkilinde olması hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, İETT şoförünün çapraz sorguya tutulması gerektiğini belirterek sanığın tahliyesini istedi.
TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Duruşma sonu mahkeme, taraf avukatlarının talebi doğrultusunda esas hakkında savunma yapmaları için süre verilmesine ve tanık İETT şoförü Mehmet Yöntem'in bilirkişi eşliğinde beyanının alınması için müzekkere yazılmasına ve tutuklu sanık Rıza Öndil'in tahliye edilmesine karar vererek davayı erteledi. Tahliye kararıyla şok yaşayan acılı aile ise duruşma bitiminde gözyaşlarına hakim olamadı.
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