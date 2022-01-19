Beyoğlu’nda otel odasında kabusu yaşadı! Davet ettiği kişi 5 yerinden bıçakladı: O anlar kamerada

5 KERE BIÇAKLADI

Bir süre sonra Tajbakhsh ve Cem A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Odada eline bıçak geçiren şahıs, Tajbakhsh'yı 2 kez karnından, 3 kez de ayağından bıçakladı.

Olayın ardından Cem A.'nın arkadaşı hızla odadan çıkarken, adam ise bağırarak can havliyle kendini dışarıya attı. Kanlar içerisinde kalan adamı gören otel görevlileri araya girerek tarafları ayırmasının ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.