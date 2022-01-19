Beyoğlu’nda otel odasında kabusu yaşadı! Davet ettiği kişi 5 yerinden bıçakladı: O anlar kamerada
İstanbul Beyoğlu’nda yabancı uyruklu bir şahıs, dışarıda tanıştığı adamı otel odasında misafir etti. Yabancı uyruklu adamı misafir ettiği şahıs, aralarında çıkan kavga sebebiyle 5 yerinden bıçakladı. Telaşla odadan kaçan adam kayarak merdivenlerden düşerken, saldırgan da emniyet güçleri tarafından yakalandı. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde yaşanan olayda, yabancı uyruklu Mohammad Ali Tajbakhsh akşam sularında Cem A. adlı kişi ve arkadaşıyla tanışarak arkadaş oldu.
İYİLİK YAPMAK İSTERKEN CANINDAN OLACAKTI
Dışarıda bir müddet vakit geçirmelerinin akabinde Cem A., Tajbakhsh'a kalacak yeri olmadığını dile getirdi. Bunun üzerine Tajbakhsh, Cem A. ve arkadaşına kendisiyle otelde kalabileceklerini söyleyerek davet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde semtte bulunan bir otele gelerek oda tutan 3 şahıs, alkol alarak sohbet etmeye başladı.
5 KERE BIÇAKLADI
Bir süre sonra Tajbakhsh ve Cem A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Odada eline bıçak geçiren şahıs, Tajbakhsh'yı 2 kez karnından, 3 kez de ayağından bıçakladı.
Olayın ardından Cem A.'nın arkadaşı hızla odadan çıkarken, adam ise bağırarak can havliyle kendini dışarıya attı. Kanlar içerisinde kalan adamı gören otel görevlileri araya girerek tarafları ayırmasının ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
MERDİVENLERDEN KAYARAK DÜŞTÜ
Olayın ardından yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Cem A.'nın arkadaşı olaydan hemen sonra koşarak kaçıyor. Bıçaklanan adam can havliyle dışarıya çıkıyor.
Otel görevlileri ise adamına yanına gelerek tarafları ayırmaya çalışıyor. Yaşanan arbede esnasında yaralanan adam merdivenlerden kayarak düşüyor. Ardından da taraflar ve otel görevlileri aşağıya iniyor. Saldırgan şahıs ise koşarak kaçıyor.
POLİS SALDIRGANI YAKALADI
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mohammad Ali Tajbakhsh'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklanan adamla görüştükten sonra güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, görüntülerden önce şahsın eşkalini sonra da kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı son dakika: Kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
- Yarıyıl tatili ile ara tatil birleşti mi? 2022 Nisan ara tatili ile 15 tatil birleşecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- Kabine Toplantısı ne zaman? 19 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gündemde neler var?
- Bugün okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller
- İstanbul'da kar tatili var mı? Son dakika İstanbul kar tatili mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı...
- 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Çiftçilere mazot ve gübre desteği nereden, nasıl alınır?
- e-Okul 1. dönem 2022 ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman basılacak? Öğretmen not girişi...
- Hatay'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Hatay'da okullar tatil edildi mi? Hatay Valiliği açıkladı...
- Bakan Derya Yanık açıkladı! Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım yardımı arttı mı, ne kadar oldu?
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon ödemeleri ne zaman verilecek? Emeklilere ek gelir fırsatı...
- Tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D'li ilave tediye ödemeleri hangi tarihlerde ödenecek? İşte takvim...
- AGİ kadar destek verilecek! Hesaplamalar kalem kalem yapıldı! 2022 yılında o detaya dikkat! 638 liralık gelir vergisi...