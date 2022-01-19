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Gaziantep beyaz örtüye teslim oldu! Valilikten kritik uyarı! Şehir dışına çıkışlar yasaklandı
Gaziantep'te dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini iyice artırdı. Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar araçlarda ve yollarda mahsur kaldı. Gaziantep Valiliği, yoğun kar dolayısıyla il dışına araç çıkışının durdurulduğunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 19.01.2022 06:12Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 06:12