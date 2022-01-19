Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! PKK’dan kaçtı dağdakilere seslendi: Fırsatını bulan kaçsın





'FIRSAT BULAN KAÇSIN'



Dağdaki teröristlere seslenen M.Ü. şöyle konuştu:



"Oradakilere de sesleniyorum. Kim fırsat bulduysa kaçsın. Orda kalmasın. Gelsinler annesi, hepsi burada üzülüyor. Onu sayıklıyor. Gelsinler demokrasi diye bir şey yok orda. Söyledikleri gibi askerler bize kötü muamelede bulunmadı. Kaçmak isteyenlere söylüyorlar. Diyorlar ki siz gitseniz de askerler ya sizi öldürür ya JİTEM yapar. İşi bittiğinde seni öldürecek. Seni ajanlaştıracaklar. İşi seninle bittiği an seni öldürecek ya da kızlara tecavüz edecekler. Öyle söylüyorlar. Çoğu kızlar da korkuyorlar kaçmaya. Ama ben kaçtım, geldim evime. Dedikleri gibi hiçbir şey yok. İyi davrandılar. Kötü bir muamelede bulunmadılar. Geldiğim gibi anneme teslim ettiler. Aileme teslim ettiler. Onun için de onlara sesleniyorum. Fırsatı bulduğunuz an kaçınız. Gelin evinize dönün. Anneniz burada. Ailenize dönün. Ben burada yokken annem perişan olmuş. Herkesin annesi öyle. Oradaki herkesin ailesi öyle."

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