Son dakika: Maltepe’de otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı! Beyin kanaması geçirdi

"2 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI, İETT YETKİLİLERİNDEN KİMSE BİZİ ARAMADI"

Kazada yaralanan kişinin oğlu Ersin Denkçi, "İETT yetkililerinden hiç kimse bizi aramadı. Kimse de sormadı. Sadece şoför arkadaş gözaltına alındığı günün akşamı karakolda birisi aradı ve de sadece babamın ifadesinde şikayetçi olmaması yönünde telkinlerde bulundu. Ben de bunu sormasının çok yanlış olduğunu, bunun şu anda konuşulmasının bile yanlış olduğunu kendisine belirttim. Şu anda Allah nasip ederse yarın ameliyat olacak. Ama yaş itibariyle de bacağındaki kırıktan dolayı doktorların demesi bir sene boyunca yürüyemeyebilir. Hatta sakat bile kalabilir diyorlar. Düne kadar ben bekledim. Şikayetçi olmamak için belki hani gelirler, şoför arar. Yani durumu nasıl diye sorarlar diye. Ama kimse arayıp sormadığı için dün itibariyle babam da şikayetçi oldu. Avukat tuttuk. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi de hem şoför arkadaşa hem de sigorta şirketine dava açacağız." şeklinde konuştu.



