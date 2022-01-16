İETT otobüsü dalgalar arasında kaldı: Camları kırıldı! Korku dolu anlar kamerada

Balıkçı Oğuz Gökçür de "Burasının dalgaları çok yükselebiliyor. Boğazın fırtınalarından daha kuvvetli burada fırtınalar. İki gün önce de şuna tanık oldum ben, geldim turladım sağ tarafta bir araç vardı. Bir dalga kayalıklara vurduğunu gördüm, o dalga beyaz arabaya çarptı. Araç öyle bir sallandı ki 'İçindeki kişi öldü' dedim" dedi.