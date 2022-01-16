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İETT otobüsü dalgalar arasında kaldı: Camları kırıldı! Korku dolu anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
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İETT otobüsü dalgalar arasında kaldı: Camları kırıldı! Korku dolu anlar kamerada

Her gün kaza ya da arıza haberiyle gündeme gelen İETT otobüsü, bugün de dev dalgaların arasında kaldı. İETT otobüsüne çarpan dev dalgalar camları kırarken araç içerisindeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şile'de bulunan engelliler kampına, İETT otobüs tahsis etti. Kapta kalan yaşlı ve engelliler zaman zaman çeşitli etkinliklere götürülmek için o otobüsle seyahat ediyordu. Şile Engelliler Kampı yetkilileri, geçtiğimiz çarşamba günü Şile liman turu düzenledi. İçerisinde yaşlı ve engellilerin bulunduğu otobüs, limanın sonuna doğru hareket etti. Havanın etkisiyle dalgalar dalgakıranı aşarak İETT otobüsüne çarptı. Otobüsün camları kırılırken, yolcular korku dolu anlar yaşadı.

"DÜN BU YOL RESMEN DALGALARLA KAPANMIŞTI"

Balıkçı Adem Aygün, "Ben bu otobüsü aşağı yukarı 1.5 aydır görüyorum. O otobüsle engelli vatandaşları getiriyorlar. Refakatçiler de geliyor yanlarında. Dün bu yol resmen dalgalarla kapanmıştı, o kadar kuvvetli bir fırtına vardı" dedi.



Balıkçı Ramazan Aygün ise, "Normalde burada bir otobüs hattı yok. Büyükşehir'e ait kafe var oraya getiriyorlar. Otobüs dün buradan geçti. Burasının fırtınası kuvvetli, buradaki dalgakıran da yetersiz" diye konuştu.

Balıkçı Oğuz Gökçür de "Burasının dalgaları çok yükselebiliyor. Boğazın fırtınalarından daha kuvvetli burada fırtınalar. İki gün önce de şuna tanık oldum ben, geldim turladım sağ tarafta bir araç vardı. Bir dalga kayalıklara vurduğunu gördüm, o dalga beyaz arabaya çarptı. Araç öyle bir sallandı ki 'İçindeki kişi öldü' dedim" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şile Limanı'na gelen otobüse, dalgakıranı aşan dalganın vurduğu görülüyor. Otobüs şoförü, dalganın çarpmasının ardından otobüsü çevirerek, limandan uzaklaşmaya çalışıyor. O sırada dalgalar bir kez daha otobüse ulaşıyor.

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