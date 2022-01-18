TEM'de taksici kadın sürücüye kabus oldu: Çığlık çığlığa diğer sürücülerden yardım istedim
TEM Otoyolu Hasdal - Okmeydanı bağlantısında taksi şoförü tartıştığı kadın şoförün önünde aniden yavaşladı. Sol şeritte duran taksici TEM’i birbirine kattı. Olayı anlatan Deniz P. (32), "Emniyet şeridinden gidiyordu. Yolcularıyla birlikteydi. Emniyet şeridinden bir anda orta şeride geçti. Otobanda olduğumuz için hızım yüksekti. Aniden frene bastım, arabanın dengesi bozuldu. Arabamın kontrolünü sağladıktan sonra, camı açtım kornaya bastım, taksiciyi uyardım 'İkimizi de öldürecektin' dedim. O kadar korktum ki camı açıp başka şoförlere 'Ne olur durdurun, ne olur yardım edin' diyerek çığlık atarak defalarca bağırdım." dedi.
Olay, geçen gün saat 16.00 sularında, TEM Otoyolu Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolu Ankara yönünde yaşandı.. İddiaya göre, emniyet şeridinde hareket eden 34 TGY 11 plakalı taksinin şoförü, bir anlık hamleyle orta şeritte seyir halindeki Deniz P. (32)'nin hakimiyetindeki aracın önüne geçti. İçinde yolcuların da olduğu taksiye çarpmamak için aniden frene basan Deniz P., bir müddet aracının kontrolünü kaybetti. Kontrolü sağladıktan sonra kornaya basıp, camını açan Deniz P., taksiciye "İkimizi de öldürecektin dikkat etsene" ifadeleriyle çıkıştı. Bunun üzerine trafik canavarı taksici de Deniz P.'ye hakaret etti. Deniz P. hakaretleri duyduktan sonra camı kapatıp yoluna devam etmek istedi. Tacizini devam eden taksici, otomobilin önüne geçip ani frenler yapmaya devam etti. Deniz P. camı açıp diğer şoförlerden yardım istedi. Hareket halindeki diğer sürücüler, taksiciye kornaya basarak tepki gösterdi. Deniz P. De o anların bir kısmını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Diğer şoförlerin de kornaya basmasının ardından taksici olay yerinden uzaklaştı.
"SİNKAFLI VE KADINLIĞIMA DAİR HAKARETLER İŞİTTİM"
Yaşadıklarını anlatan Deniz P. "Bakırköy'den Maslak yönüne doğru seyir halindeydim. Bir taksici sağda emniyet şeridinden gidiyordu. Yolcularıyla birlikteydi. Emniyet şeridinden bir anda orta şeride geçti. Otobanda olduğumuz için hızım yüksekti. Aniden frene bastım, arabanın dengesi bozuldu. Arabamın kontrolünü sağladıktan sonra, camı açtım kornaya bastım, taksiciyi uyardım 'İkimizi de öldürecektin' dedim. Bunu dememle beraber aracının içinde yolcu olmasına rağmen sinkaflı ve kadınlığıma dair hakaretler işittim. Bu hakaretler için cinsel taciz boyutunda sinkaflı laflar diyebilirim" dedi.
"KİLOMETRELERCE BENİ ARKASINA ALARAK SÜRÜKLEDİ"
Deniz P. "Bunun üzerine camı kapattım çünkü çok korkmuş durumdaydım. Ben yanından uzaklaştım. Benim önüme geçti, sol şeritte önümde frene basarak aniden durdu. Bana kaza yaptırmaya çalıştı. Orta şeride geçiyorum o da önüme geçiyor, sağ şeride kaçıyorum, oraya geliyor. Otobanda olduğumuz için duramadım. Kilometrelerce beni arkasına alarak sürükledi resmen. Defalarca kaza atlattık. En sonunda videoya aldım. Yarım saat kadar devam etti bu hareketine. Yarım saat boyunca önümü kesti. 2016'da aynı şekilde bir şoför böyle bir aileyi sıkıştırmıştı orada ailenin ölümüne sebebiyet vermişti" diye konuştu.
"NE OLUR DURDURUN, NE OLUR YARDIM EDİN"
Deniz P. "Suç duyurusunda bulunmak için hazırlanıyorum. Taksici terörü diye bir gerçek var İstanbul'da ve bu engellenemiyor. Kadınlar taciz ediliyor, yolcu almıyorlar. Şu an bende bu terörün kurbanı oldum. O kadar korktum ki camı açıp başka şoförlere 'Ne olur durdurun, ne olur yardım edin' diyerek çığlık atarak defalarca bağırdım ama kimse duramadı. İnsanlar korna çalarak taksiciye tepki gösterdiler. Hiçbir şey yapamadım, sadece dua ettim" dedi.
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