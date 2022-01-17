İETT şoförünün zorbalığı hakkında soruşturma başlatıldı! Önce bağırdı sonra 20 kişiyi yaraladı

Yargıya da taşınan dilekçeye göre, otobüs dolu ve 20 kişi de ayakta, onlardan biri de otobüsün orta kapısının önünde bulunan Mustafa A.'ydı.

Bir süre sonra şoför yolculara doğru bağırarak, "Susun lan kafamız şişti, sizi mi dinleyeceğiz" dedi. Kendisinin maskesi tam takılı olmamasına rağmen insanlara maskelerini takmaları için de bağırdı.