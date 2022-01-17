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İETT şoförünün zorbalığı hakkında soruşturma başlatıldı! Önce bağırdı sonra 20 kişiyi yaraladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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İETT şoförünün zorbalığı hakkında soruşturma başlatıldı! Önce bağırdı sonra 20 kişiyi yaraladı

İstanbul'da bitmek bilmeyen İETT kabusuna bir de zorba şoför çilesi eklendi. Yolculara "Susun lan sizi mi dinleyeceğiz" diyerek bağıran maganda şoför, daha sonra kasıtlı olarak yaptığı ani frenle 20 kişinin yaralanmasına neden oldu. İETT'nin Üsküdar-Kadıköy hattındaki 12A otobüsünün şoförü hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Korkunç olay geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Mustafa A. bir arkadaşının sergisine katıldıktan sonra akşam saatlerinde Üsküdar'dan İETT'ye bağlı 12A hat numaralı özel halk otobüsüne bindi.

Yargıya da taşınan dilekçeye göre, otobüs dolu ve 20 kişi de ayakta, onlardan biri de otobüsün orta kapısının önünde bulunan Mustafa A.'ydı.

Bir süre sonra şoför yolculara doğru bağırarak, "Susun lan kafamız şişti, sizi mi dinleyeceğiz" dedi. Kendisinin maskesi tam takılı olmamasına rağmen insanlara maskelerini takmaları için de bağırdı.

Sabah'ın haberine göre yolculara adeta terör estiren şoför, bunların üzerine bir de Kadıköy'e giderken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu noktada önünde 20 metre kadar mesafede bir araç varken ani fren yaptı.

Mustafa A. şikayet dilekçesinde, "Öfkeli olduğu için yolculara ders vermek ve yaralama kastı ile yaptı, otobüsü de silah olarak kullandı" dedi.

Bu sırada otobüsteki yolculardan 20 kişi yere düştü. Mustafa A. da onlardan biriydi ve onun üzerine de 3 kişi düştü. Vücudunda morluklar oluştu. Otobüste yere düşen Hikmet Ç.'nin kolu kırıldı, Muhammet E.'nin gözlüğü kırılıp kaşı yarıldı, Zeynep O.'nun kolu cama çarptı ve çarpma sonucu cam kırılıp dışarı doğru esnedi.

ARKASINA BİLE BAKMADI, SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Dehşet anlarının ardından Mustafa A. şoföre otobüsün önü bomboşken neden fren yaptığını sordu. Şoför cevap vermek bir yana yaralı insanları kontrol etmek için bile durmadan, arkasında dahi bakmadan yola devam etti.

Korkunç olayın ardından avukatı aracılığı ile yaralılara dair evrakları da sunarak şoförün kimliğinin tespit edilmesini ve hakkında 'kasten yaralama', 'görevi kötüye kullanma', 'mala zarar verme' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından dava açılmasını talep etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Plakası belli olan şoförün kimliğinin tespit edilmesi için İETT Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdı.

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