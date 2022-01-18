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'İzmir' demişti Artvin'de bulundu! DNA testi yapılacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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’İzmir’ demişti Artvin’de bulundu! DNA testi yapılacak

Son dakika haberi... Artvin'in Ardanuç ilçesinde boş arazide toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. Ceset, DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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