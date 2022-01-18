’İzmir’ demişti Artvin’de bulundu! DNA testi yapılacak

18 Ocak 2022, Salı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ankara yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Ankara kar tatili geldi mi? Ankara Valiliği tatil açıklaması!
- Gözler ÖSYM'de! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak?
- Evde bakım maaşı 18 Ocak! Güncel evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi!
- Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? 2022 öğretmen seminerleri online mı olacak?
- Karneler yüz yüze mi verilecek? 2021-2022 güz döneminde karneler E-Devlet’ten mi öğrenilecek?
- E Okul not girişi kapandı mı? 2021-2022 sömestr E Okul not girişi ne zaman, saat kaçta kapanacak?
- Maaş zam farkı için son dakika açıklaması! Memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak aylıkları...
- İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bugün İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul saatlik hava durumu…
- Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için son dakika açıklaması
- Sezen Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sezen Aksu babası Sami Yıldırım kimdir?
- AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
- Masterchef 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? Masterchef 2022 başvuruları nereden, nasıl yapılır?