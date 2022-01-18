İstanbul’da kadın cinayeti! Eşini plastik kelepçeyle öldürdü: Gelin beni alın

Olay, dün öğle saatlerinde, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın giriş katında oturan 56 yaşındaki İsmail Özbek, polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti.