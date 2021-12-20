Bursa’da koca katliamı! Karısını uyurken tüfekle vurarak öldürdü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yatağında uyurken eşi Ali Kemal U. (81) tarafından kafasından tüfekle vurulan Gülser U. (77) yaşamını yitirdi. Olayın akabinde kızını arayarak durumu anlatan Ali Kemal U., eve gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Yeni Sahil Kafoğlu Bloklarında yaşandı.
"ANNENİ ÖLDÜRDÜM"
İddiaya göre, Ali Kemal U., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı karısı Gülser U.'yu uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu. Gülser U. burada hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, 'Anneni öldürdüm' dedi.
"CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİMİ BİLMİYORUM"
Gülser U.'nun kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ali Kemal U.'nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi.
SORGUSU DEVAM EDİYOR
Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Ali Kemal U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.
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