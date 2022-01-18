Sivas'ta köye inen 8 kurt köpeği parçaladı! O anlar kamerada
Sivas’ın Zara ilçesinde köye inen aç kurt sürüsü bir köpeği parçaladı, o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Sesleri duyan Eyüp Üstündağ korku dolu bu anları cep telefonu kamerası ile kaybetti.
Kurtların diğer köpeklere dokunmaması dikkat çekti. 16 yaşındaki Eyüp Üstündağ korku dolu bu anları cep telefonu kamerası ile kaybetti.
SESLER ÜZERİNE UYANDI
Üstündağ sesler üzerine uyanıp odasının penceresinden baktığında gözlerine inanamadığını belirten Eyüp Üstündağ, "Köpeklerin havlaması ile uyandım.
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