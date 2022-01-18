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Sivas'ta köye inen 8 kurt köpeği parçaladı! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Sivas’ta köye inen 8 kurt köpeği parçaladı! O anlar kamerada

Sivas’ın Zara ilçesinde köye inen aç kurt sürüsü bir köpeği parçaladı, o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Sesleri duyan Eyüp Üstündağ korku dolu bu anları cep telefonu kamerası ile kaybetti.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gece 8 aç kurt, Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Ekinli köyüne indi. Kurtlar köy meydanında bulunan bir köpeği parçaladı.

Kurtların diğer köpeklere dokunmaması dikkat çekti. 16 yaşındaki Eyüp Üstündağ korku dolu bu anları cep telefonu kamerası ile kaybetti.



SESLER ÜZERİNE UYANDI
Üstündağ sesler üzerine uyanıp odasının penceresinden baktığında gözlerine inanamadığını belirten Eyüp Üstündağ, "Köpeklerin havlaması ile uyandım.

Pencereden baktığımda bir köpek yaralıydı. Kurtlar yaralı köpeği çekerek uzaklaştırdı. Bu anları cep telefonum ile çektim. Olay yerinde başka köpeklerde vardı ama kurtlar onlara dokunmadı" dedi.

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