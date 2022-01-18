35 yıldır kimliksiz yaşıyor! Yetkililere seslendi

'35 YILDIR KİMLİĞİM YOK'

Askerlik yaptıktan sonra kimliğinin ve verilerinin kaybolduğunu ifade eden Başaran, "Askerliğimi Şırnak'ta yaptım. Ondan sonra her şey kayboldu. Kimlik de kaybolduktan sonra hiçbir şeye ulaşamadım. Nereye gidersem kapılar kapalı. Hiçbir yer de bana yardımcı olmadı. Ailem yok. Tek başıma yaşıyorum. Bende her insan gibi kimliğim olsun istiyorum. Her yere gidebileyim. Ama kimlik olmayınca hiçbir yere gidemiyorsun. Otobüse bineceğim ama HES kodu olmadığı için otobüse de binemiyorum. 35 yıldır kimliğim yok" şeklinde konuştu.

'NE YAŞAR NE YAŞAMAZ KAYIP BİR ADAM'

Yıllardır Başaran'a yardımcı olduğunu söyleyen Cihan Şanverdi, "Bu mahalleye taşındığımızdan beri arkadaşın durumunu öğrendik. Kalacak yeri yok. Kimliği olmadığı için iş bulamıyor, sigortası yok. Ayrıca kendisi aşı olamıyor, test yaptıramıyor. Kaldığı yeri biz sağladık. Bizim evin ek kısmında kalıyor. Ne iş bulursa onu yapıyor. Gündelik geçiştiriyor. Kimlik için başvuruda bulunduk. Karakollara giderek derdimizi anlatarak ifade verdik. Belgeler Ankara'ya gitti söylendi ama ne zaman Nüfusa sorsa bir türlü geri dönüşü olmuyor. Bir an kimlik sahibi olursa sanıyorum sosyal haklardan yararlanabilir. Sağlık sorunlarını, sigorta ve iş sorunlarını çözebilir. Yoksa ne yaşar ne yaşamaz kayıp bir adam" ifadelerini kullandı.