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Çorum'da yasak aşk cinayeti: Genç kız annesini önce bıçakladı sonra kabloyla boğarak öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Çorum’da yasak aşk cinayeti: Genç kız annesini önce bıçakladı sonra kabloyla boğarak öldürdü

Çorum'da kan donduran yasak aşk cinayeti Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Osmancık ilçesinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki genç kız yasak aşk yaşadığını iddia ettiği annesini önce bıçakladı, ardından da fön makinesinin kablosu ile boğarak öldürdü.

İddialara göre, 17 yaşındaki M.N.S adlı genç kız ile annesi N.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.N.S. eline geçen bıçakla annesini yaraladı.

Evden yükselen sesler üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri N.S.'yi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan M.N.S.'nin ifadesinde, annesinin yaşadığı yasak aşk nedeniyle tartıştıklarını ve bu yüzden annesini bıçakladığını, ardından ölmediğini görünce saç kurutma makinasının kablosu ile boğduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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