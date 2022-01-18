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Ayvalık'ta kaçak göçmen operasyonu: 45 kişi kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Ayvalık’ta kaçak göçmen operasyonu: 45 kişi kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 2 farklı kurtarma operasyonunda 45 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı. 45 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmaya çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu can salında motor arızası yaşandığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, sürüklenen can salındaki 17 kaçak göçmeni kurtardı.


Ekipler, yine Ayvalık ilçesi açıklarında 28 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği ihbarıyla harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 28 kaçak göçmen kurtararak, karaya çıkarttı.

45 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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