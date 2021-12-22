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Yunanistan'da 50 kişilik göçmen teknesi battı: Onlarca kişi kayıp

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Yunanistan’da 50 kişilik göçmen teknesi battı: Onlarca kişi kayıp

Son dakika haberi... Yunanistan’ın Bolukendire adasının güneyinde göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Yunanistan Sahil Güvenliği, 12 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Yunanistan Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, Bolukendire adasının güneyinde göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ifade edildi.

Açıklamada, ilk raporlara göre teknede 32 kişinin bulunduğu ancak kurtulanlardan birinin teknede 50 kişinin bulunduğunu söylediği belirtildi. Yapılan açıklamada, helikopterler ve botlarla arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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