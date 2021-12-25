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Yunanistan'da bir haftada 3. göçmen faciası: 13 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2021
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Yunanistan’da bir haftada 3. göçmen faciası: 13 ölü

Yunanistan'ın Paros Adası açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 1 haftada 3. kez göçmen botu batarken, çarşamba gününden bu yana toplam 27 kişi yaşamını yitirdi.

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