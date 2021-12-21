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22 düzensiz göçmen gözaltına alındı! Gaziantep'te operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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22 düzensiz göçmen gözaltına alındı! Gaziantep’te operasyon

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında 22 düzensiz göçmen ile düzensiz göçmenleri para karşılığı taşıdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındığı duyuruldu. İşte detaylar...

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 22 düzensiz göçmen ile düzensiz göçmenleri para karşılığı taşıdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesi Arslanlı Mahallesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 düzensiz göçmen ile para karşılığı göçmen taşıdığı tespit edilen 5 organizatör yakalandı. Ekiplerce, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.

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