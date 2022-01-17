Türkiye gündeminden düşmeyen Sedanur Şen’in ölümüyle ilgili dava başladı! Sanık hakim karşısına çıktı!

"UYUŞTURUCU İÇMEYİ KENDİSİ İSTEDİ"

Savunmasının devamında sanık Yazıcı, olay günü maktulü annesinin yanına hasteneye bıraktığını belirterek 'Bana beklememi söyledi. Hastaneden annesiyle çıktı. Annesini de eve bıraktık. Sonrasında benimle gelecek sanıyordum ama bana arkadaşlarından birinin Eskişehir'e gideceğini ve onunla görüşeceğini söyledi. Sonra gece saat 04.00 sıralarında kendisini almamı istedi. Benimle daha önceden tuttuğum otel odasını gelmek, hatta uyuşturucu madde almamızı istedi. Taksim civarında parasını benim verdiğim uyuşturucu aldı. Sonra otele gittik. Kahveye uyuşturucu koyup içtik. Ben uyuyakaldım, kalktığımda ise maktul ifadelerimde belirttiğim şekildeydi. Olay bu şekilde gerçekleşti' şeklinde konuştu.

AYAĞINDAN UYUŞTURUCU ALDIĞINDAN ÇİP TAKILMIŞ

Maktul Sedanur Şen'in annesi olan müşteki Sevinç Şen duruşmadaki ifadesinde gözyaşlarını tutamayarak 'Ben evladımla en son hastanede buluştum. Ayağından uyuşturucu aldığı için enfeksiyon olmuştu. Günde 3 kere antibiyotik iğne oluyordu. Psikolojik ilaçlar da kullanıyordu. Ben uyuşturucu kullandığını biliyordum, kendisine çip takılmıştı ama bu süreçte kullandığını bilmiyordum. Kızıma çip takıldığında doktor evde durmasını söylemişti. Olaydan 1 hafta önce kızım evde sıkıldığını, bir arkadaşının arabayla kendisini alacağını ve gezeceklerini söyledi. kızıma izin vererek yanına ilacını da verdim. Sonrasında da onu aradım. Bir süre sonra ilacını içtiğini söyleyerek sanıkla fotoğraf attı. O gün sıkıntı olmadan geldi ve evde durmaya devam etti' cümlelerini sarfetti.