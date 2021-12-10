Otel odasında ölü bulunan Seda Nur Şen soruşturmasında flaş gelişme! Zanlı için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Seda Nur Şen'in (24) otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme! Zanlı Serdar Yazıcı (32) ile ilgili 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 seneye kadar hapis cezası ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan da 10 seneden az olmamak koşuluyla hapis cezası talebiyle dava açıldı. Zanlının yargılanmasına gelecek günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.