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Haberler Galeri Otel odasında ölü bulunan Seda Nur Şen soruşturmasında flaş gelişme! Zanlı için istenen ceza belli oldu

Otel odasında ölü bulunan Seda Nur Şen soruşturmasında flaş gelişme! Zanlı için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Seda Nur Şen'in (24) otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme! Zanlı Serdar Yazıcı (32) ile ilgili 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 seneye kadar hapis cezası ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan da 10 seneden az olmamak koşuluyla hapis cezası talebiyle dava açıldı. Zanlının yargılanmasına gelecek günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 10.12.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 10:47
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Otel odasında ölü bulunan Seda Nur Şen soruşturmasında flaş gelişme! Zanlı için istenen ceza belli oldu

İstanbul Maltepe'deki bir otel odasında 9 Eylül'de 24 yaşındaki Seda Nur Şen'in cesedi bulunmuştu.

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Otel odasında ölü bulunan Seda Nur Şen soruşturmasında flaş gelişme! Zanlı için istenen ceza belli oldu

Şen'in ölümüne dair yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Yazıcı da savcılık ifadesinin akabinde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, Hakimlik adli kontrol koşuluyla zanlı Şen'i serbest bırakmıştı.

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Otel odasında ölü bulunan Seda Nur Şen soruşturmasında flaş gelişme! Zanlı için istenen ceza belli oldu

Zanlının serbest kalmasının ardından savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etmiş ve Serdar Yazıcı hakkında tutuklamaya ilişkin yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Otel odasında ölü bulunan Seda Nur Şen soruşturmasında flaş gelişme! Zanlı için istenen ceza belli oldu

Ardından Serdar Yazıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında başka bir suçtan yürütülen soruşturmada tutuklanarak geçen gün cezaevine gönderilmişti.

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Otel odasında ölü bulunan Seda Nur Şen soruşturmasında flaş gelişme! Zanlı için istenen ceza belli oldu

ÇANTASINDAN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Seda Nur Şen'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olay günü oteldeki 40 numaralı odada şüpheliyle maktülün konakladığı, şüphelinin uyandığında maktülün hareketsiz olarak yattığını bildirdiği, 39 numaralı daire önünde bulunan çantanın da şüpheliye ait olduğunu bildirdiği, bu çantanın içerisinde bir silah, şarjör, 4 merminin ve uyuşturucu maddenin bulunduğu aktarıldı.