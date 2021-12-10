08 Mart 2022, Salı
Otel odasında ölü bulunan Seda Nur Şen soruşturmasında flaş gelişme! Zanlı için istenen ceza belli oldu
İstanbul'un Maltepe ilçesinde Seda Nur Şen'in (24) otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme! Zanlı Serdar Yazıcı (32) ile ilgili 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 seneye kadar hapis cezası ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan da 10 seneden az olmamak koşuluyla hapis cezası talebiyle dava açıldı. Zanlının yargılanmasına gelecek günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
Giriş Tarihi: 10.12.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 10:47
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12