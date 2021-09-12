Maltepe'de otel odasında ölü bulunan Sedanur Şen'in annesi ve babası ilk kez konuştu! "11 gün önce..."

"ÇOCUĞUMUN TEDAVİ GÖRDÜĞÜNÜ BİLE BİLE ONA ENJEKTE EDEN KATİLDİR BENİM İÇİN"



Şüpheli Serdar Yazıcı'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren baba İbrahim Şen, "Bana verilen bilgiye göre oteldeki aramalarda çantasında silah bulunuyor. Uyuşturucu imalatı yapmaktan sabıkalı. Uyuşturucu satmaktan sabıkalı. Bu şahıs neden serbest bırakıldı sormak istiyorum. Biz zaten şikayetçi olduk. Benim çocuğum yandı, biz yandık. O 23 yaşındaki fidan gitti. Benim çocuğumun tedavi gördüğünü bile bile ona enjekte eden katildir benim için" şeklinde konuştu.

"BANA GİDERKEN DEDİ Kİ; 'KIZINIZ BANA EMANET KORKMAYIN"



Sedanur'un annesi Sevinç Şen, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı.



Sevinç Şen, "Onu en son ayın sekizi çarşamba günü gördüm. Onu iğne olmaya ben götürüyordum. Sabah öğle akşam iğnesi vardı, ayağındaki enfeksiyondan dolayı. Dışarıya çıkmıştı, izin almıştı. 'Anne çok sıkıldım, ne olur hiçbir şey yapmayacağım. Birazcık çıkayım sahile. Arkadaşım yanımda güvenli bir arkadaşım. ' dedi. Saat 23.00 gibi tıp merkezinde buluşalım dedi. Sonra iğne için buluştuk, bir arabayla geldi o çocukla. Baktım orada bekliyor, neden bekliyor acaba dedim. Sonra, 'Anne ben arkadaşlarımın yanına gideceğim Beşiktaş'a.' dedi. Hayır gidemezsin, bunu benden isteme. Ne dedi sana doktorun, '20 gün evde kal, dışarı çıkma, temiz kal Seda.' dedi, dedim. Ayrıldık, o çocuğun arabasına bindi. 'Arkadaşım beni bırakacak.' dedi. Sonra ayrıldım onlardan gidiyordum. 'Anne gel seni de bırakalım.' dedi. Beni eve bıraktılar. Bana giderken dedi ki, 'Kızınız bana emanet korkmayın.' Ertesi gün, ilaç saati geldi. Alarmı çalıyor telefonun. Aradım, sosyal medyadan mesaj attım en sonunda. Kızım dedim, ne olur beni duy, ilaç saatlerin geçti. Ayağındaki yaraya pansuman yapmamız gerekiyor. Kayınvalidem aradı, polis geldi dedi. Sonra karakola gittik beraber. Polisler birbirlerine bakıyorlar, nasıl söyleyeceklerini bilemediler." dedi.

FLAŞ DETAYLARA ULAŞILDI

Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesindeki 09 Eylül 2021 günü kaldığı günlük rezidansta 24 yaşındaki Sedanur Şen ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü sürerken detaylara ulaşıldı.

ARKADAŞI İFADE VERDİ



Sedanur Şen'in yanında bulunan erkek arkadaşı Serdar Yazıcı ifadesinde, "Sedanur kız arkadaşım olur. 08 Eylül günü birlikte günü birlik olarak kiraladığım rezidansa gittik. Gece uyuşturucu aldık. Sonra birlikte olduk. Öğle saatlerinde görevli çıkış için telefonla aradığında uyandım. Sedanur hareketsiz yatıyordu. Sonra görevlilere haber verdim" dediği öğrenildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇANTASINA KOYARKEN GÖRDÜ



Rezidans görevlisi ise olay yerine gelen polislere, "Odaya geldiğimde genç kadının yatakta hareketsiz yattığını görünce 112 yi aradım. O sırada Serdar adlı kişinin tabanca ve uyuşturucuyu çantasına koyduğunu gördüm" dediği öğrenildi.

Polisin çantada yaptığı aramada bir adet tabanca ve 4 mermi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sorgusunun ardından savcılığa sevk edilen Serdar Yazıcı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOL KOLUNDA İĞNE İZİ GÖRÜLDÜ



Olay yerinde yapılan incelemede Sedanur'un sol kolunda iğne izi olduğu görüldü. Herhangi bir darp izine de rastlanmayan Sedanur Şen'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.

UYUŞTURUCUDAN KURTULMAK İÇİN ÇİP TAKTIRMIŞ



Sedanur Şen'in uyuşturucudan kurtulmak için tedaviye basladığı ve ölmeden 11 gün önce de çip taktırdığı öğrenildi.