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Erzurum’da Agfan ailenin evinde yangın çıktı! Çocuklara kendi oksijen maskesini takan itfaiye eri kalp krizi geçirdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Erzurum’da Agfan ailenin evinde yangın çıktı! Çocuklara kendi oksijen maskesini takan itfaiye eri kalp krizi geçirdi

Erzurum’da, sabaha karşı Afgan bir ailenin evinde yangın meydana geldi. Ambulans gelene kadar üç çocuğa kendi canını yok sayıp oksijen maskesini takan itfaiyeci Yücel Küçük, dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Küçük, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hastanelik olan ailenin hayati riskinin olduğu ifade edildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesi'ndeki binanın bodrum katında oturan Afganistanlı ailenin evinde, saat 04.00 sularında yangın meydana geldi.

Gece yakılan soba sebebiyle başladığı düşünülen yangını gören bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

MASKESİNİ DÜŞÜNMEDEN ÇIKARDI

İtfaiye ekibi, pencereden girdikleri evde dumandan etkilenen Roghayyeh Alavi (34) ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep (14) Alavi'yi alıp dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen anne Alavi, sağlık görevlilerince hemen hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinden Yücel Küçük de diğer ambulans gelene kadar kendi oksijen maskesini çocuklara taktı.

Bir süre sonra Küçük, fenalaşırken mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

İTFACİYECİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yoğun bakımda tedaviye alınan Yücel Küçük'ün, dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdiği belirlendi.

HAYATİ RİSKLERİ VAR

Bu sırada 3 kız kardeş de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Roghayyeh Alavi'nin entübe edildiği, çocuklarının bilincinin açık olduğu, 4'ünün de hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar meydana geldiği öğrenildi.

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