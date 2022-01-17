Erzurum’da Agfan ailenin evinde yangın çıktı! Çocuklara kendi oksijen maskesini takan itfaiye eri kalp krizi geçirdi

HAYATİ RİSKLERİ VAR

Bu sırada 3 kız kardeş de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Roghayyeh Alavi'nin entübe edildiği, çocuklarının bilincinin açık olduğu, 4'ünün de hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.