Erzurum’da Agfan ailenin evinde yangın çıktı! Çocuklara kendi oksijen maskesini takan itfaiye eri kalp krizi geçirdi
Erzurum’da, sabaha karşı Afgan bir ailenin evinde yangın meydana geldi. Ambulans gelene kadar üç çocuğa kendi canını yok sayıp oksijen maskesini takan itfaiyeci Yücel Küçük, dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Küçük, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hastanelik olan ailenin hayati riskinin olduğu ifade edildi.
Gece yakılan soba sebebiyle başladığı düşünülen yangını gören bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen anne Alavi, sağlık görevlilerince hemen hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinden Yücel Küçük de diğer ambulans gelene kadar kendi oksijen maskesini çocuklara taktı.
Bir süre sonra Küçük, fenalaşırken mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.
İTFACİYECİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Yoğun bakımda tedaviye alınan Yücel Küçük'ün, dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdiği belirlendi.
HAYATİ RİSKLERİ VAR
Bu sırada 3 kız kardeş de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Roghayyeh Alavi'nin entübe edildiği, çocuklarının bilincinin açık olduğu, 4'ünün de hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
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