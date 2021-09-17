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Haberler Galeri Maltepe’de bir otel odasında ölen Sedanur Şen’in son görüntüleri ortaya çıktı

Maltepe’de bir otel odasında ölen Sedanur Şen’in son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde otel odasında yaşamını yitiren Sedanur Şen'in (24) otel koridorunda görüntüleri ortaya çıktı. Karelerde, Sedanur erkek arkadaşıyla koridorda bir müddet dolaştıktan sonra odaya giriş yapıyor. Görüntülerin sonunda da genç kızın cansız bedeni, görevliler tarafından odadan çıkarılıyor.

Giriş Tarihi: 17.09.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 16:48
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Maltepe’de bir otel odasında ölen Sedanur Şen’in son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de geçen perşembe 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir otelin 15'inci katında 24 yaşındaki Sedanur Şen yaşamını yitirdi. Sedanur Şen'in yaşamını yitirmeden önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maltepe’de bir otel odasında ölen Sedanur Şen’in son görüntüleri ortaya çıktı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Sedanur ile Serdar Yazıcı'nın koridorda bir süre dolaşmaları yer alıyor.

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Maltepe’de bir otel odasında ölen Sedanur Şen’in son görüntüleri ortaya çıktı
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Maltepe’de bir otel odasında ölen Sedanur Şen’in son görüntüleri ortaya çıktı
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Maltepe’de bir otel odasında ölen Sedanur Şen’in son görüntüleri ortaya çıktı

CESET TORBASINDA ÇIKARDILAR

Görüntülerin devamında ise görevliler, genç kızın ceset torbasına konulan cansız bedenini otel odasından çıkarıyor.