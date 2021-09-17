Maltepe’de bir otel odasında ölen Sedanur Şen’in son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde otel odasında yaşamını yitiren Sedanur Şen'in (24) otel koridorunda görüntüleri ortaya çıktı. Karelerde, Sedanur erkek arkadaşıyla koridorda bir müddet dolaştıktan sonra odaya giriş yapıyor. Görüntülerin sonunda da genç kızın cansız bedeni, görevliler tarafından odadan çıkarılıyor.