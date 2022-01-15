Son dakika: Ankara’da çekiçli vahşet! Arkadaşını ’annesine kötü davranıyor’ diye öldürdü





Volkan Aydın emniyetteki ifadesinde Akkuş'u öldürdüğünü itiraf etti. 3 Ocak günü saat 20.00- 21.00 sıralarında kıraathaneye gittiğini, içeride kimsenin olmadığını gördüğünü belirten Aydın, "Alt kata indiğimde Akkuş'un kanepede uyuduğunu gördüm. Daha önceki zamanda kendi annesine kötü davrandığını ve kadının ağladığını gördüm. Bu duruma çok içerlenmiştim. Olay anında Akkuş'u uyandırıp annesine yaptığı bu davranışı konuşmak istediğimi belirttim. Akkuş tepki gösterice, iş yerindeki çekiçle yüzüne ve kafasına vurarak öldürdüm" dedi.