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10. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2022
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10. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep’te 10. kattaki evlerinin pencere kenarında oturduğu esnada dengesini kaybederek toprak zemine çakılan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet Erlale, hastanede can verdi.

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