İstanbul’da kan donduran vahşet! Kalbinden bıçaklayıp TikTok çekti
YAŞAM İHA
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde gençleri sözlü atışması kanlı bitti. İkili arasında çıkan kavgada Doğu Türkistanlı genç kalbinden bıçaklandı. Yakalanan sanık Y.B.D.'nin de olayı yaptıktan sonra tiktok videosu çekmesi tüyler ürpertti.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinden Büyükçekmece'ye misafirliğe gelen Doğu Türkistanlı Ensar H. (17) "laf atma meselesi" yüzünden 16 yaşındaki Y.B.D tarafından kalbinden bıçaklandı.
İLGİNÇ SAVUNMA
Olaydan sonra Y.B.D ile yanındaki arkadaşı Y.U pişkinlik yaparak karakolda çektiklerini iddia ettiği videoyu sosyal medyaya yükledi. Videoda Y.B.D'nin "sizce ben adam vurduktan sonra karakolda tiktok çekmiş miyim" demesi dikkat çekti.
HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR
Türkistanlı Ensar H. hastanede yoğun bakımda olduğu öğrenilirken hayati tehlikesi devam ediyor.
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