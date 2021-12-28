28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da kan donduran vahşet! Kalbinden bıçaklayıp TikTok çekti

İstanbul’da kan donduran vahşet! Kalbinden bıçaklayıp TikTok çekti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
ABONE OL
İstanbul’da kan donduran vahşet! Kalbinden bıçaklayıp TikTok çekti

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde gençleri sözlü atışması kanlı bitti. İkili arasında çıkan kavgada Doğu Türkistanlı genç kalbinden bıçaklandı. Yakalanan sanık Y.B.D.'nin de olayı yaptıktan sonra tiktok videosu çekmesi tüyler ürpertti.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinden Büyükçekmece'ye misafirliğe gelen Doğu Türkistanlı Ensar H. (17) "laf atma meselesi" yüzünden 16 yaşındaki Y.B.D tarafından kalbinden bıçaklandı.

İLGİNÇ SAVUNMA

Olaydan sonra Y.B.D ile yanındaki arkadaşı Y.U pişkinlik yaparak karakolda çektiklerini iddia ettiği videoyu sosyal medyaya yükledi. Videoda Y.B.D'nin "sizce ben adam vurduktan sonra karakolda tiktok çekmiş miyim" demesi dikkat çekti.

HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Türkistanlı Ensar H. hastanede yoğun bakımda olduğu öğrenilirken hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis tarafından gözaltına alına Y.B.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA