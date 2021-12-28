İstanbul’da kan donduran vahşet! Kalbinden bıçaklayıp TikTok çekti

İLGİNÇ SAVUNMA

Olaydan sonra Y.B.D ile yanındaki arkadaşı Y.U pişkinlik yaparak karakolda çektiklerini iddia ettiği videoyu sosyal medyaya yükledi. Videoda Y.B.D'nin "sizce ben adam vurduktan sonra karakolda tiktok çekmiş miyim" demesi dikkat çekti.