Son dakika: Tuzla’da kan donduran cinayet!: 28 yaşındaki avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü! Katilin mesajları kan dondurdu

ZORLA RESTORANA GETİRDİ

Birkaç gündür iş nedeniyle şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız evine geldiği sırada eski nişanlısının evde olduğunu fark etti. Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından kendi evinde darp edildikten sonra silah zoruyla Tuzla'da bulunan restorana getirildi. İkili burada bir süre konuştuktan sonra Dilara Yıldız restoranda bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

5 EL ATEŞ ETTİ

Vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören katil Oktay Dönmez belinde bulunan tabancayı çıkararak Avukat Dilara Yıldız'a 5 el ateş etti. Avukat Dilara Yıldız başına, boynuna ve göğüsüne isabet eden kurşunlar ile olay yerinde hayatını kaybetti. Katil Oktay Dönmez olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.