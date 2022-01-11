Fransız askısı hayatını kararttı! Ne sevindiği ne ağladığı belli
Fransız askısı yöntemiyle yüz gerdirme operasyonu geçiren 35 yaşındaki D.S.'nin hayatı kabusa döndü. Yaşadığı talihsizliği anlatan D.S., "Kalıcı izler oluştu, yüzüm tanınmaz hale geldi. Gülemiyorum, sevindiğim ve ağladığım belli olmuyor." dedi.
İstanbul'da inşaat danışmanlığı yapan D.S. (35), ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu olan Fransız askısı yaptırmak üzere internetten yaptığı araştarma sonunda doktor N.D'ye ulaştı. D.S., 6 ay önce ilk ameliyatını oldu. İşlemin ardından eve gider gitmez iddialara göre yüzünde kanamalar oldu.
Doktorla iletişime geçerek durumu anlatınca, "Bu çok normal. Bir süre sonra geçer, düzelir" yanıtıyla karşılaştı. Ancak kanamalar geçmedi. Üstelik yaralarda iltihaplar oluşmaya başladı. Çaresiz bir halde kliniğin yolunu tutan D.S.'ye doktoru 3 kez daha operasyon yaptı ama tüm bunlara karşın eski yüzünden eser kalmadı.
4'üncü kez ameliyat masasına yatırılmak istenen D.S. bunu kabul etmedi. Klinik ve doktora karşı hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanan talihsiz kadın, "6 aydır acı içinde uyuyorum. Hayatım zindan oldu" dedi. D.S. yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
GÜVENDİM, HAYATIMI KARARTTI
Çok pis bir ortamda beni ameliyat ettiler. Burada mikrop kaptı. Sonra yüzüm bir türlü eski haline gelmedi. Hayatımın en büyük hatasıydı. Çok pişmanım. Şimdi yüzümde kalıcı izler var. Gülemiyorum, mimik yapamıyorum, sevindiğim ağladığım belli olmuyor.
İnsan içine çıkmak, aynaya bakmak dahi istemiyorum. Benim hayatımı çaldılar, işimden oldum. Eve kapandım, kimseyle görüşemez oldum. O doktor internette çok ünlü biri. İnsanlara isim yapmış. Kendisine güvendim ama benim hayatımı kararttı.
Şikâyetçi olmayım diye arabulucu getirdiler. Arabulucu ben ameliyat masasındayken, daha yüzüne baktığımda çift çift görüyorken bana gelip bir şeyler imzalattı. Ama ben ne olursa olsun onlardan maddi ve manevi şikâyetçi olacağım. Devlet büyüklerimizden isteğim, ülkemizde böyle insanlara yer vermesinler. Böyle sağlıksız, insan hayatıyla oynayan yerler kapatılsın. Ne olur bana yardım edin.
FRANSIZ ASKISI NEDİR?
Fransız askısı ameliyatsız bir yüz germe operasyonu. Bir tür yüz askılama sistemi olarak Fransa'da geliştirildi. İçi polyester, dışı silikon malzemelerden yapılmış iplerle cildin gerdirilmesi işlemi.
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