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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Fatih ve Bağcılar'da gümrük kaçağı cinsel içerikli malzemeler ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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