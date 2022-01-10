Mersin'de kadın cinayeti: Eski nişanlısının silahla vurduğu genç kız hayatını kaybetti
Mersin'in Toroslar ilçesinde, eski nişanlısının silahla vurduğu 25 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Akbelen Mahallesi'nde yaşayan Raziye Oskay, iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı B.C.U (24) tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralandığı belirlenen Oskay, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Oskay, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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