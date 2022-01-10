Mersin’de kadın cinayeti: Eski nişanlısının silahla vurduğu genç kız hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Akbelen Mahallesi'nde yaşayan Raziye Oskay, iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı B.C.U (24) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.