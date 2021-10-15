Uzman çavuş nişanlısını öldüren Gizem için istenen ceza belli oldu!

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Gizem E'nin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi. Şüpheli Gizem E. iddianame kabul edilirse İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ekiplerince gerçekleştirilen cinayet soruşturmasının detayları şu şekildeydi:

Gizem E., "Benimle evlilik planı vardı, beni aldattığını öğrenince önce intihar etmeyi düşündüm sonra yapamayıp onu vurdum" diye ifade verirken, Gaziantep'te yaşayan Zeynel Yıldırım'ın annesi Hacer Yıldırım, "Oğlum iktisat mezunu, askerdeyken komutanının tavsiyesi üzerine sınavlara girip denizci uzman çavuş oldu. Henüz iki yıllık askerdi. İstanbul'a gitmeden önce onu son gördüğümde benden helallik istedi. Daha 26 yaşındaydı, gün görmeden bu dünyadan göçtü. Aralarında nişanlılık gibi bir durum yoktu. Eğer evlenme, yuva kurma planları olsaydı oğlum bana kesinlikle söylerdi. Ben zaten oğluma hep sorardım 'Hayatında biri var mı?' diye. O da bana ciddi düşündüğü kimse olmadığını söylerdi. Benim seçeceğim bir kızla evlenmek istediğini söylerdi. Gaziantep'te benim ona bulduğum bir kız ile görüşüyordu. Yakın zamanda sözlenme planları vardı. Gizem E. ile beraber yaşadıklarını da bilmiyorduk. Darp iddiaları da doğru değil, karıncayı bile incitmezdi. Etrafındaki herkes onu bu şekilde bilirdi. Kendi kız kardeşine bir kez bile el kaldırmadı" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.