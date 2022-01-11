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Küçükçekmece’de gözü dönen öğretmen öğrencisini kulağını çekerek yaraladı: 1 buçuk yıl hapsi istendi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Küçükçekmece’de gözü dönen öğretmen öğrencisini kulağını çekerek yaraladı: 1 buçuk yıl hapsi istendi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde öğretmen Mustafa Çalışır, kulağından çektiği öğrencisini yaraladı. Çalışır, hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame çerçevesinde öğretmenin 1 sene 6 aya kadar hapis cezası alması istendi.

İstanbul Küçükçekmece'de kulağından çektiği öğrencisini yaralayan 44 yaşındaki öğretmen Mustafa Çalışır ile ilgili yürütülen soruşturmada sona gelindi.

TIBBİ MÜDAHALE GEREKTİRECEK ŞEKİLDE YARALADI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2021'de Zühtü Şenyuva İlkokulu'nda meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede mağdur çocuk Sercan B.'nin (9) ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğu ve öğretmen Mustafa Çalışır'ın da aynı okulda öğretmenlik yaptığı aktarıldı. Olay günü öğrenciler arasında tartışma çıktığı kaydedilen iddianamede, öğretmen Mustafa Çalışır'ın öğrenci Sercan B.'yi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

1 BUÇUK YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede öğretmen Mustafa Çalışır'ın 'kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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