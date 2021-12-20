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Son dakika: Kadıköy’de İSKİ rezaleti: Arıtma tesisinden bırakılan su denizin rengini değiştirdi! Havadan böyle görüntülendi

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Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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Son dakika: Kadıköy’de İSKİ rezaleti: Arıtma tesisinden bırakılan su denizin rengini değiştirdi! Havadan böyle görüntülendi

Son dakika haberine göre İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi’nden denize bırakılan su, Kadıköy Moda Sahil kesiminde deniz renginin değişmesine neden oldu. Deniz renginde yaşanan değişim havadan görüntülendi.



Kadıköy'de faaliyet gösteren İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nden denize bırakılan atık sular sonrası Moda Sahili'nin kıyı kesiminde denizin rengi değişti.

AĞIR KOKULAR GELİYOR
Kahverengi tonlarına bürünen denizden ağır kokularda gelmeye başladı. Denizde oluşan renk değişimini gören vatandaşlar ise çözüm bulunmasını istedi.



"KAHVERENGİYE BÜRÜNMÜŞ"
Sahilde yürüyüş yapan Emirhan Şan isimli genç, "Burada atıklar denize vuruyor, denizin renginde değişme yaşanıyor. Bu konuda önlem alınması lazım. Denizlerimizi kirletmeyelim. Kahverengiye bürünmüş. Bu konuda yetkililer bir düzenleme içerisine girerse seviniriz" diye konuştu.


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