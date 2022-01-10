10 Ocak 2022, Pazartesi
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Edirne'de FETÖ operasyonu: 3 şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Edirne’de FETÖ operasyonu: 3 şüpheli Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Son dakika haberi... Edirne'de 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Zanlıların gözaltı işlemleri sürüyor.

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