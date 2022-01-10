10 Ocak 2022, Pazartesi
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Son dakika: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Son dakika: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Son dakika haberine göre Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

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