'Öldü' deyip kefenlenen bebekten acı haber! Kurtarılamadı
Adana'da, 5 aylık doğan ve öldü sanılırken defin öncesi ağlamasıyla yaşadığı anlaşılan 5 aylık bebek, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Ocak'tan bu yana tedavisi süren erkek bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Acılı baba Hasan ve anne Melek Sert, hastanede gözyaşı döktü.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Adana'da, 5 aylık hamile Melek Sert, şiddetli sancı şikayetiyle 27 Aralık 2021'de Yüreğir Devlet Hastanesine başvurmuştu.
Buradaki 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Sert, rahatsızlığının sürmesi üzerine 31 Aralık'ta da Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası'nda tedaviye alınmıştı.
Hastane görevlileri, 2 Ocak'ta aradıkları baba Hasan Sert'e eşinin düşük yaptığını ve bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.
Baba Sert, hastaneden aldığı bebeğini defnetmek için gittiği Yüreğir ilçesindeki Herekli Mahalle Mezarlığı'na yaklaştığı sırada ağlama sesi duymuş, durumu 112 Acil Servis ekibine haber vermişti.
Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşadığı belirlenen bebeği tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar 610. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Rıza Baba ölecek mi?
- Gelinim Mutfakta 7 Ocak kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim gitti?
- Nazarbayev kimdir? Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev kimdir, istifa etti mi?
- 2022 memur alımı ilanları peş peşe yayınlandı! Sözleşmeli personel ve memur alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı...
- POMEM başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 10 bin POMEM polis alımı sonuç açıklama tarihi geldi mi?
- Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Giresunpor maçı hangi kanalda?
- 600-900-1080 gün çalışanlara 42.270 TL’ye kadar ödeme! İŞKUR’a başvurmak yetiyor! Her ay hesaplarda!
- Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?
- Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar? 2022 kıdem tazminatı tavan taban ücretleri!
- Ali Osman Önder kimdir, kaç yaşında? Twitter'da neden gündemde? Ali Osman Önder aşı olayı nedir? Son gelişmeler...
- Restoranlar kafeler kapanacak mı? Kafeler kapanır mı? Restoran kafe yasağı geldi mi?
- Memur ve memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zam farkları ne zaman yatacak?